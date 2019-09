Freude über reifende Früchte

Pfarrer Siegfried Thesing verschenkt gerne die Früchte, die das Leben hervorbringt. Die können so oder so aussehen. Handfestes gehört dazu. Etwa Äpfel von einem jungen Baum aus dem Pfarrhausgarten. Der Baum trägt inzwischen schmackhafte Äpfel, die sich sehen lassen können. Das Christliche Landvolk und die Landjugend schenkten ihm diesen Apfelbaum zum Einstand in Havixbeck vor zehn Jahren.

Thesing war Leiter der Jugendburg in Gemen, eine der großen katholischen Jugendbildungseinrichtungen in Deutschland. Mit 42 Jahren wollte er den Absprung dann doch wagen. Es ergab sich, dass Pfarrer Klemens Emmerich damals loslassen wollte von der Gemeinde und sich anderen Dingen in der Katholischen Kirche widmete.

„Ich konnte mir vor zehn Jahren gut vorstellen, dass ich in einer westfälischen Kirchengemeinde meinen Dienst als Pfarrer verrichte“, berichtet Siegfried Thesing. Die KJG in Havixbeck und Hohenholte kannte er damals schon. Der Name Else Annegarn und ihre Speisekarte sagte ihm auch schon etwas. So ergab es sich, dass Thesing schnell Kontakt nach Havixbeck bekam und alle Beteiligten damit einverstanden waren, dass er es machen sollte.

Die erste größere Ernte seines inzwischen stattlichen Apfelbaums fand in diesen Tagen statt. „Man muss eben Geduld haben und nicht alles erledigt sich so schnell.“ Die Äpfel sind prächtig gewachsen, haben einen rötlichen Schimmer und entsprechen nicht der EU-Norm. „So ein Obst bekommt man nicht im Supermarkt, sondern nur in den Gärten der Menschen und bei mir am Pfarrhaus.“

Nachdem Thesing den Baum gepflanzt hatte, bot sich eine Bürgerin an, diesen zu pflegen. Was sie intensiv getan hat und weiterhin gerne macht. Dies ist für Siegfried Thesing gleichzeitig ein Bild, das er gut auf die Gemeinde übertragen kann. „Zahlreiche Frauen sind kontinuierlich in der Gemeinde tätig und sorgen dafür, dass es läuft. Diese Arbeit bringt reichlich Früchte. Das heißt aber nicht, dass die Männer nicht ebenfalls in allen Facetten des Kirchenlebens dabei sind.“

Neben dem Kontinuierlichen hat Pfarrer Thesing noch Freiraum für Neues. Dies müsse sein, um die Gemeinde lebendig zu halten. Aktionen wie „Heute ist Freitag“, „Lichterloh“, „Leerstellen“ oder die neue Reihe „Öffnungszeit“ würden die Menschen antreiben. Die Vielfalt der Gottesdienste, die Veränderung bei Kommunion und Firmung seien weitere Impulse.

„Für mich ist die Begegnung mit den Menschen immer noch der Kern meiner Arbeit als Seelsorger. Weil Gott mir viel gibt, kann ich viel weitergeben“, sagt Thesing, der diesen Part besonders schätzt. Die Sorgen und die Freude des Einzelnen mitzutragen, sei für ihn ein wichtiger Punkt. Das macht das Leben eines Pfarrers auch aus“, zeigt sich der 52-Jährige selber beeindruckt von der umfangreichen Tätigkeit.

Rückblickend auf die zehn Jahre wurden alle drei Kindergärten saniert und auf den neuesten Stand gebracht sowie ein Begegnungszentrum am Kirchplatz gebaut, St. Dionysius innen wie außen saniert. St. Georg ist in der Mache. Das Bauliche sieht Siegfried Thesing als ein Nebenprodukt an. Die spirituelle Wohnung der Menschen läge ihm mehr am Herzen.

Wichtig sind ihm die Menschen, die mitarbeiten, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich. „Alle sind an dem Platz, wo sie sich entfalten können, dies ist für mich eine Erkenntnis, die man nicht vorhersehen kann.“ Der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde freut sich über die vielfältigen Früchte, die in der Gemeinde reifen.