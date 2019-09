„Think global, act local! – Reicht es, den Klimanotstand auszurufen, oder sollen wir vor Ort versuchen, die Potenziale auszuschöpfen, die wir mit unseren Mitteln der Kommunalpolitik und des bürgerschaftlichen Engagements beeinflussen können?“, fragt die CDU in der Einladung zu dem Gesprächsabend.

„In unserer Auftaktveranstaltung wollen wir uns erläutern lassen, wie das Land NRW durch die landeseigene Energie-Agentur Klimaprojekte unterstützt, erneuerbare Energien fördert und sowohl Kommunen und Gebietskörperschaften als auch Bürger und Energiegenossenschaften berät.“

Als Referenten konnte die CDU Carl-Georg Graf von Buquoy von der Energie-Agentur NRW GmbH gewinnen. Er wird über die „Potenziale und Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien in NRW“ berichten. Insbesondere wird er auf die Potenziale für Kommunen, für Betriebe und für Bürger eingehen und dabei auch die Fördermöglichkeiten und die Einwirkungsmöglichkeiten durch Planungsrecht und Vorkaufsrecht beleuchten.

Im Anschluss an den Vortag werden Christian Leers von der Accelios Advisors – green energy systems GmbH Berlin und Andreas Kleefisch vom CDU-Gemeindeverband gemeinsam ein konkretes Photovoltaikprojekt in Havixbeck vorstellen und am Beispiel eines örtlichen Sportvereins erläutern, dass die Energiewende vor allem bei einem hohen Eigenverbrauch der gewonnenen Energie nicht nur gut für das Klima, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit ist, teilte die CDU mit.