Für Jugendförderung stark gemacht

Die Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen wurde Elfriede Schulze Havixbeck am Donnerstagabend in Düsseldorf verliehen. Gewürdigt wurde auf diese Weise das besondere Engagement der Havixbeckerin für den Pferdesport. Es ist die höchste Auszeichnung, die das Land für herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sport vergibt.

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz , hat in Vertretung von Ministerpräsident Armin Laschet die Sportplakette verliehen. Bei einer Festveranstaltung in Düsseldorf würdigte die Staatssekretärin gemeinsam mit dem Präsidenten des Landessportbunds Nordrhein-Westfalen, Walter Schneeloch, die Verdienste von 21 Bürgerinnen und Bürgern, die sich nachhaltig im Sport engagieren.

„Seit 60 Jahren werden herausragende Persönlichkeiten, die sich für den Sport in Nordrhein-Westfalen eingesetzt haben, mit der Sportplakette des Landes geehrt. Sie haben mit ihrem Engagement dafür gesorgt, dass Nordrhein-Westfalen das Sportland Nummer eins ist“, sagte Staatssekretärin Andrea Milz bei der Festveranstaltung im Capitol-Theater. Die Preisträgerinnen und Preisträger der Sportplakette repräsentieren das Sportland Nordrhein-Westfalen in seiner ganzen Breite. Seit der Stiftung 1959 durch die damalige Landesregierung wurden lediglich 887 ehrenamtlich Engagierte, Sportlerinnen und Sportler sowie drei Mannschaften mit der Sportplakette des Landes ausgezeichnet, teilt die NRW-Staatskanzlei mit.

„Elfriede Schulze Havixbeck hat sich in außerordentlicher Weise um den Pferdesport verdient gemacht“, heißt es in der Laudatio. „Ihr Wirken umfasst das Engagement im Reitverein Havixbeck-Hohenholte, im Kreisreiterverband Coesfeld und im Pferdesportverband Westfalen.“

Die Havixbeckerin habe sich als Wettkampf-Richterin bei Dressur- und Springprüfungen engagiert und sei im Kreisreiterverband Coesfeld annähernd 20 Jahre als stellvertretende Vorsitzende aktiv gewesen. Besonders stark gemacht habe sie sich dort für neue Ideen in der Jugendförderung.

Im Pferdesportverband Westfalen hat sie sich ab 1996 als Vertreterin für den Regierungsbezirk Münster in der Kommission für Pferdeleistungsprüfungen in Westfalen engagiert. 2001 übernahm sie als erste Frau den Vorsitz dieses Gremiums. Besonders wichtig sei ihr der Einsatz für die Einführung eines Ehrenkodex‘ für die Turnierfachleute in Westfalen in einem partizipativ angelegten Entwicklungsprozess gewesen.

Schulze Havixbeck wurde im Jahr 2000 mit der Bronzenen Verdienstplakette, 2011 mit der Silbernen Verdienstplakette und 2019 mit der Goldenen Verdienstplakette des Pferdesportverbandes Westfalen ausgezeichnet.