„Passend zum Thema ‚ KJG bringt Farbe in euer Leben‘ blicken wir gemeinsam stolz auf die vergangenen 30 Jahre zurück, in denen zahlreiche Ferienlager, Osterfeuer, Schwimmausflüge, Gruppenstunden und sonstige Aktionen gemeinsam erlebt wurden“, schreibt die KJG in ihrer Einladung. „Möglich war dies nur durch die vielen freiwilligen Helfer und ehrenamtlichen KJGler.“

Der Tag beginnt mit einer familiären Andacht im Garten des Pfarrheims. Danach startet ein Frühshoppen für die ganze Familie sowie ein buntes Programm mit Attraktionen wie Kreativ-Workshops, Riesen-Dartscheibe, Wikinger-Schach und vielen weiteren tollen Spiel- und Spaßangeboten für Groß und Klein. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Neben einem Imbiss und kalten Getränken wird es auch Kaffee und Kuchen geben.

Die KJG Hohenholte freut sich auf einen tollen Tag, um alle, die zur Geschichte der KJG beitragen oder beigetragen haben gebührend, zu feiern.