Der Gottesdienst in St. Dionysius am Sonntagmorgen war ein besonderer. Pfarrer Siegfried Thesing begrüßte zahlreiche Christen im Gotteshaus. Nach der Messe war eine Pfarrversammlung geplant, die auch nach Plan verlief.

Vor dem Schlusssegen ergriff Pfarreiratsvorsitzende Maria Lohmann das Wort und überraschte alle Zuhörer, besonders Pfarrer Thesing. Der 9. September sei ein besonderer Tag für den Pfarrer und die Gemeinde. „Vor zehn Jahren wurden sie hier als neuer Pfarrer empfangen und dafür sind wir nach einer Dekade noch sehr dankbar“, so Maria Lohmann. Sie zählte auf, was in der Zeit alles geschafft worden sei und wie viele Ideen umgesetzt worden seien in einer Zeit, wo die Kirche allgemein in der Kritik stehe.

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte der Pfarreirat einen Apfelbaum für den Pfarrgarten. Außerdem haben die Mitglieder der Aktion „Plant-for-the-Planet“ den Auftrag gegeben, 30 Bäume im Namen von Siegfried Thesing zu pflanzen. Dies beeindruckte ihn sehr.

Für die zehn Jahre des Wirkens in Havixbeck hängten die Mitglieder zehn Aussagen an den neuen Apfelbaum, die die Arbeit von und mit Pfarrer Thesing ausmachten. Dazu zählen: Beharrlichkeit, Verlässlichkeit, Wortgewandtheit, ansteckender Humor, Spontanität, viel Geduld, Ehrlichkeit und Offenheit, eine tragende authentische Säule, die ansteckende Glaubensfreude und Mut bei allen Aufgaben.