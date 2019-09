Begegnungen überwinden Grenzen

„Herein, herein, wir laden alle ein“, rief Hellen Stromer ihren Gästen fröhlich zu, als das Programm des „Interkulturellen Friedensfestes“ am Samstagnachmittag im Torhaus am Kirchplatz startete. „Schön, dass ihr alle da seid und das wir jetzt im Trockenen sind.“ Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Freien auf Pastors Wiese stattfinden. Die Verlegung ins Torhaus erwies sich dann aber als richtig, denn genau zu Beginn prasselte ein kräftiger Regenschauer nieder.

Eingeladen hatte Helen Strohmer zu diesem Fest, weil sie den Ehrenamtspreis, der ihr im Januar von der Gemeinde verliehen worden war, mit vielen Menschen teilen wollte. Und dies über die Grenzen von Nationalitäten und Religionen hinweg. Viele Freunde und Wegbegleiter waren dem Aufruf der 82-Jährigen gefolgt, aus Havixbeck und Umgebung, aber auch aus ihrer Heimat, dem Niederrhein.

Der Friede sei ihr ein wichtiges Anliegen, sagte die Trägerin des Ehrenamtspreises 2019. „Wir können den Frieden im Kleinen stiften“, forderte Helen Strohmer die kleinen und großen Besucher auf, bei den Begegnungen miteinander ihren Beitrag zu einer friedlichen Welt zu leisten.

Den Wunsch nach Frieden trugen auch Mohamed Hasan und Hejaya Osman gemeinsam mit ihrem Sohn Nabih in einer Geschichte vor. Vor vier Jahren kam die aus Syrien stammende Familie nach Havixbeck. Mohamed Hasan erinnerte daran, dass Muslime und Christen in Syrien vor dem Krieg friedlich zusammenlebten, Kirchen und Moscheen seien nebeneinander errichtet worden, es sei schön gewesen, wenn die Kirchenglocken und der Gebetsruf gleichzeitig erklungen seien. Ein solches Miteinander müsse es in Zukunft wieder geben.

Bei Helen Strohmer bedankte sich die Familie für das Fest und alles, was sie für sie getan habe. Und damit sprachen sie sicher vielen Gästen aus dem Herzen. Später setzte Brieftaubenzüchter Erich Hollenhorst symbolisch ein Friedenszeichen. Kinder ließen gemeinsam mehrere Tauben aus ihren Händen in den Himmel über Havixbeck aufsteigen.

Die Chöre Vivente und Cantate trugen mit ihren Liedern zum Gelingen des Nachmittages bei. Die Kinder nutzen die Spielangebote der KJG oder tobten auf der Hüpfburg. Viel Beachtung fand die Kalari-Vorführung auf dem Kirchplatz. Raphael und Paulus Görschlüter stellten die indische Kampfkunst mit ihren jungen Schülern vor. Auch der Auftritt der Tanzgruppe „Boysdance“ aus dem TIFF begeisterte.

„Es ist richtig schön“, freute sich Initiatorin Helen Strohmer über ein gelungenes, fröhliches Fest, das viele nette Begegnungen mit und zwischen den Besuchern möglich machte.