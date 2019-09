„Knips – Sandstein ganz in meiner Nähe“, so lautete das Motto des Fotowettbewerbs, den der Förderverein des Baumberger-Sandstein-Museums zum 25-jährigen Bestehen des Museums ausgeschrieben hatte. Am Freitagnachmittag tagte die Jury. Die Siegerbilder wählten vom Förderverein Bernd Golisch , Maria Pieper und Barbara von Hövel sowie von der Münsterlandschule Tilbeck Katharina Heßler aus.

Nach Altersstufen waren die Fotos von Bernd Golisch vorsortiert worden, damit die Jurymitglieder einen besseren Überblick hatten. „Die Auswahl aus den respektablen Fotos war nicht ganz einfach“, berichtet Bernd Golisch. Alle Schülerinnen und Schüler hätten das Thema recht gut umgesetzt, zum Teil hätten sie bei der Auswahl ihrer Motive schon eine recht künstlerische Sichtweise bewiesen. Es wurden Gebäude, Figuren, Brunnen, Kunstwerke und vieles mehr fotografiert.

Die Verleihung der Preise findet am Donnerstag (12. September) um 16 Uhr im Café des Sandstein-Museums statt. Die Einladungen dazu erfolgen schriftlich an die Preisträger.