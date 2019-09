60 Jahre mit Freude dabei

Ein wenig erinnerte die Ehrung der Jubilare der St.-Dionysius-Bruderschaft an die Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters Bayern München im eigenen Stadion. Die jüngeren Mitglieder hatten sich in Schale geworfen und in ihrer traditionellen Kleidung in einer Reihe aufgestellt, um die Jubilare zu beglückwünschen und ihnen zum Dank ein kleines Geschenk zu überreichen.

Ein Raunen ging durch die Aula der Baumberge-Grundschule als die Vorstandsmitglieder Bruderschaftsmitglieder auszeichneten, die seit 60 Jahren ein fester Bestandteil der Gemeinschaft sind. Gemeinsam freuen sich alle über eine die lange Verbundenheit mit der St.-Dionysius-Bruderschaft.

„Der Nachmittag für unsere Jubilare ist ein fester Bestandteil unseres Jahreskalenders”, berichtete Ralf Paetz, weshalb die Senioren der Bruderschaft zahlreich erschienen waren und auch Präses Pfarrer Siegfried Thesing einen Besuch abstattete.

Seniorennachmittag der St.-Dionysius-Bruderschaft 1/9 Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Es herrschte eine ausgelassene Stimmung beim gemeinsamen Grillen und gemeinsamen Gesprächen. Bernd Leusmann sorgte dazu mit seinem Akkordeon für musikalische Unterhaltung.

Insgesamt 36 Mitglieder der St.-Dionyisus-Bruderschaft feierten ein Jubiläum:

60 Jahre Mitgliedschaft: Irene Bäumer, Anna Böckenholt, Hubert Fark, Margret Heuer, Engelbert Kemper, Julia Kurz, Mechthild Laubrock, Hanna Schwanemeier, Heinz Seesing, Hedwig Vietmeyer und Christel Voss;

50 Jahre Mitgliedschaft: Hedwig Bees, Hubert Frieling, Josef Gövert, Wilhelm Holthaus, Rudolf Höwische, Hildegard Humpohl, Heinz Ketteler, Maria Mollendyk-Humpohl, Johannes Schräder und Paul Schulze Schleithoff;

40 Jahre Mitgliedschaft: Franz Martin Arning, Christoph Arning, Wilfried Branse, Stephan Heitmann, Reinhold Koners, Berthold Lenter und Clemens Schulze Havixbeck;

25 Jahre Mitgliedschaft: Karl Berner, Hermann Beumer, Thomas Bussmann, Reinhold Egger, Franz Himker, Heinz Homann, Thomas Krotoszynski und Michael Schleithoff.