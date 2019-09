Neue Attraktionen fanden Gefallen

„Auch wenn die Wettervorhersage nicht so gut war, bin ich jetzt schon sehr zufrieden, was die Resonanz angeht. Vor allem auf dem Kinderflohmarkt war der Bär los“, freute sich auch Birgit Lenter, Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck. Jung und Alt konnten an den Marktständen nach neuen Küchenutensilien, Schmuck oder Accessoires Ausschau halten, aber auch die Geschäfte an der Hauptstraße zogen mit zahlreichen Angeboten die Besucher an. Besonders großer Andrang herrschte am Stand der Parfümerie Palz, wo die Mitarbeiter für einen kleinen Taler Taschenzerstäuber mit verschiedensten Düften füllten.

Straßenfest „Havixbecker September“ 2019 1/35 Foto: Helena Wilmer

Gestöbert wurde auch auf dem Flohmarkt, immer auf der Suche nach neuen Spielzeugen, Kleidung oder Büchern. Für den Hunger zwischendurch waren einige Essensbuden aufgebaut. Angefangen bei asiatischen Gerichten, Pommes, Currywurst oder Reibekuchen über Softeis und Waffeln war für jeden etwas dabei. Frisch gestärkt konnten im Anschluss die neuen Aktionen des „Havixbecker September“ unter die Lupe genommen werden. In der DRK-Teddyklinik wurden kranke und verletzte Kuscheltiere von den Teddy-Docs untersucht und behandelt, gleichzeitig nutzten viele Eltern die Möglichkeit, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen.

Ein weiteres Highlight war der Museumscontainer „Apokalypse Münsterland“. In diesem Museum auf Rädern stehen Ausstellungsstücke aus 28 Museen im Münsterland. Doch nicht die originalen Stücke sind dort hinter Glas versteckt, sondern die Besucher wählten Exponate aus, die ihr Interesse weckten und erlebten diese mit Virtual-Reality-Brillen. Nach oft kurzen, anfänglichen Schwierigkeiten konnte jeder im digitalen Raum die ausgewählten Bilder, Skulpturen oder Gebäude hautnah sehen, bewegen und anfassen.

Ihren Ideen freien Lauf lassen, durften die Havixbecker beim Stand vom Lokalen Teilhabekreis. Im Ort wird ein Quartiersstützpunkt entstehen, für den noch Inspirationen gesucht wurden. Besonders hoch im Kurs bei den Besuchern: Ein Mütter-Café, ein Jugendtreff oder ein Secondhand-Laden für Kinderkleidung.

Für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Straßenfest sorgte den gesamten Nachmittag über die Band „Strongbow“, die „eine musikalische Zeitreise durch mindestens drei Jahrzehnte“, so Sänger Willy Rüping, versprach und für beste Unterhaltung sorgte.