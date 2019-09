Nach einer langjährigen Unterbrechung fand am Samstag wieder eine Clubmeisterschaft des Tennisclubs Havixbeck (TCH) statt. 19 Doppel-Teams kämpften um Punkte und Ehren. Nach einer Vorrunde, an der alle Damen, Herren und Mixed-Teams, teilnahmen, spielten die Sieger und Verlierer in getrennten Gruppen um den Sieg.

Sieger der A-Gruppe und damit Clubmeister wurden Carsten Kippschnieder und Dirk Mächler , letzterer 19 Jahre nach seiner letzten Einzel-Clubmeisterschaft. Sieger der B-Gruppe wurden Johannes Tigges und Leo Pollack, die sich gegen die späteren Gewinnerinnen des Publikumspreises, Yvonne und Charlize Gibmeyer, in einem spannenden Finale durchsetzen konnten.

Christoph Pape von der Volksbank Baumberge überreichte den glücklichen Siegern Pokale und Sachpreise. Nachdem wider Erwarten selbst das Wetter vorzüglich mitgespielt hatte, waren alle Beteiligten sich sicher: Auch 2020 wird es wieder eine Clubmeisterschaft des Tennisclubs Havixbeck geben.