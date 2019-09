Auf seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit bei der Schmengler Dämmtechnik GmbH kann Bernhard Saalfeld in diesen Tagen zurückblicken. Firmenchef Christian Bäumer gratulierte dem 57-Jährigen, der bereits als Auszubildender im Sommer 1979 in die Firma eintrat.

„Ich war der erste Auszubildende, der bei Schmengler die Lehre zum Wärme-, Kälte-, und Schallschutzisolierer absolviert hat“, blickt Bernhard Saalfeld zurück. Vier Festangestellte und ihn als Lehrling habe Firmengründer Baldur Schmengler damals beschäftigt. Heute arbeiten in dem auf Dämm- und Isoliertechnik sowie Brandschutz spezialisierten Unternehmen im Gewerbegebiet Hohenholter Straße 25 Mitarbeiter.

Nicht nur die Belegschaft ist deutlich größer geworden, sondern auch das Gebiet, in dem Schmengler Dämmtechnik die Kunden hat. „Als ich anfing, ging es maximal bis Münster. Wir hatten als Firmenwagen einen R4 mit Revolverschaltung“, schmunzelt Saalfeld. Das Herzzentrum Bad Oeynhausen gehörte später zu einem der ersten Großprojekte, an dem der Jubilar mitgearbeitet hat.

Seit mehreren Jahren ist Saalfeld als Obermonteur für Blechkonstruktionen in ganz Deutschland unterwegs. Zunächst das Aufmaß und später die Montage liegen in den Händen des WKS-Isolierers. Gefertigt werden die anzubringenden Teile in der Werkstatt in Havixbeck.

„Bernhard Saalfeld ist ein Handwerker der alten Garde, auf den Verlass ist“, schätzt Christian Bäumer das Fachwissen, die Einsatzbereitschaft und die Zuverlässigkeit seines Mitarbeiters. Und so blicken Chef und Jubilar den kommenden Jahren frohen Mutes entgegen.