Es soll ein lockeres Treffen für jedermann werden. Eine neue Idee für den Ortskern ist der „Havixbecker Feierabend“, der am 19. September (Donnerstag) seine Premiere erlebt. Von 19 bis 22 Uhr findet das abendliche Event rund um den Brunnen am Torbogen statt. „Marketing Havixbeck“ verspricht sich sehr viel von der neuen Aktion. Auch der Wochentag wurde bewusst ausgesucht, um nicht mit anderen Veranstaltungen zu kollidieren.

„Nach dem Wochenmarkt am Freitag geht es nicht so gut und andere Tage kommen ebenfalls nicht so gut aus“, erklärte Birgit Lenter vom Marketing-Verein. Es sei ein „After-Work-Treffen“ mit zurückhaltender, aber unterhaltsamer Musik. In diesem Jahr soll es zunächst bei der einen Veranstaltung bleiben. Im nächsten Jahr könnte die Veranstaltung ausgebaut und an mehreren Terminen stattfinden.

„Wer Lust und Zeit hat, ist dazu eingeladen. Ein Treffen für Freunde, Nachbarn und Menschen, die man länger nicht gesehen hat. Es darf bunt zu gehen und alle Altersklassen sind eingeladen“, erklärt Wilfried Reckers , der die Veranstaltung organisiert und durchführt. Er hat Erfahrungen mit dem Format. In den Nachbarorten wie Bösensell, Senden und Lüdinghausen hat sich der „Feierabend-Treff“ etabliert und läuft sehr gut.

Essen und Trinken stehen neben der Kommunikation im Vordergrund. „Die Gemütlichkeit kommt beim Essen“, so Reckers. Der Manager bringt alles mit, sogar ein Iglu mit einer Grundfläche von acht mal acht Metern, Sitzbänke, Tische und einen Getränkewagen. Der Eintritt ist frei. „Es versteht sich von selber, dass sich die Finanzierung durch Verzehr decken muss“, so Reckers, der sich auch für Havixbeck einen Erfolg davon verspricht. 2013 hat er damit begonnen und noch keine Pleite erlebt.

„Für den Marketing-Verein ist es eine gute Sache, wir organisieren kaum etwas und lassen alles einfliegen. Gegen 22 Uhr ist die Veranstaltung beendet und saubergemacht wird auch noch vom Veranstalter“, so Birgit Lenter, die den „Havixbecker Feierabend“ auch im nächsten Jahr schon im Ortskern sieht.

Das Duo „Changed“ wird zum Auftakt dabei sein und mit seiner Livemusik die Gäste passend unterhalten. Davon ist auch Willy Rüping überzeugt, der die Musikszene kennt.