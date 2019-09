Bequem erreichbar ist die Tilbecker Herbstkirmes am kommenden Sonntag (15. September) von Havixbeck aus. Den ganzen Tag über pendelt der Bürgerbus Baumberge zwischen der Ortsmitte und dem Stift Tilbeck. Wie in den Vorjahren bieten die ehrenamtlichen Fahrer des Vereins diesen besonderen Service wieder an.

Die erste Fahrt beginnt um 9.30 Uhr ab der Bushaltestelle Ortsmitte an der Blickallee. Somit haben die Besucher die Möglichkeit, pünktlich zum Beginn des Eröffnungsgottesdienstes um 10 Uhr an den Tilbecker Werkstätten anzureisen. „Rückfahrten von Tilbeck nach Havixbeck sind bis 18.45 Uhr garantiert“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins, Günther Altfeld. Soweit Platz im Bus vorhanden ist, werden auch Kinderwagen mitgenommen.

Der Bürgerbus hält in Tilbeck an der Ersatzhaltestelle auf dem erweiterten Parkplatz an der von Havixbeck aus ersten Einfahrt zum Stift. Am Tag der Herbstkirmes gilt ein ermäßigter Fahrpreis von 1 Euro je Fahrt.