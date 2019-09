Unter dem Motto „Connected“ startet am Freitagnachmittag (13. September) das regionale Konfi-Camp des Evangelischen Kirchenkreises Münster in Havixbeck. Bis Sonntag ist die Evangelische Kirchengemeinde Gastgeber für rund 200 Konfirmanden und mehr als 50 Teamer. Erwartet werden Jugendliche aus Ascheberg, Drensteinfurt, Olfen, Senden, Lüdinghausen, Nordkirchen, Roxel, Nienberge und Havixbeck.

„Das Thema lautet ‚Connected‘ – verbunden“, erläutert Pfarrer Dr. Oliver Kösters im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind ständig über das Internet ‚connected‘. Verbunden sind wir aber auch mit anderen Menschen, mit der Gemeinde, mit Gott.“ Mit der Vielfalt von Verbindungen können sich die Konfirmanden während des Wochenendes, das als Zirkus-Camp durchgeführt wird, beschäftigen.

„Es gibt eine ganz tolle Kooperation mit der Anne-Frank-Gesamtschule, in deren Klassenräumen die Teilnehmer übernachten, und mit der Baumberge-Schule, auf deren Schulhof das Zirkuszelt stehen wird“, freut sich Dr. Oliver Kösters, der mit weiteren Haupt- und Ehrenamtlichen das Konfi-Camp vorbereitet hat. Beteiligt ist neben dem Jugendreferat des Evangelischen Kirchenkreises Münster auch die Freie Pädagogische Initiative Unna.

Das Zirkuszelt wird bereits am heutigen Donnerstag (12. September) aufgestellt. Die Gruppen kommen am Freitag (13. September) ab 16.30 Uhr an. Die offizielle Begrüßung erfolgt um 20 Uhr durch Superintendent Ulf Schlien. Die Eröffnungsgala stimmt danach auf die gemeinsame Zeit ein. Auch Zeltdisco, Lagerfeuer und Kino stehen auf dem Programm, bevor der Tag um 23 Uhr mit „Go(o)d News“ endet und die Nachtruhe einkehrt.

Bei den Zirkusworkshops stehen am Samstag (14. September) Clownerie, Akrobatik, Zauberei und vieles mehr im Mittelpunkt. Mit den Zirkuspädagogen bereiten sich die Mädchen und Jungen auf die Vorstellungen in der Manege vor. An die Generalproben schließt sich wie am Freitag ein Abendprogramm mit Zeltdisco, Lagerfeuer, Kino und „Go(o)d News“ an.

Der Schlusstag des Konfi-Camps beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Zirkuszelt, zu dem auch Gemeindemitglieder und weitere Interessierte eingeladen sind. In zwei Zirkusvorstellungen zeigen die Konfirmanden am Nachmittag ihr Können. Die Jugendlichen aus Havixbeck und Nienberge werden um 14.30 Uhr auftreten.