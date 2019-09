„Es sieht hier so aus, als wenn Christo unsere Kirche verpackt hätte“, so eine Hohenholterin am Donnerstagnachmittag. Die Folie hätte bestimmt eine buntere Farbe gehabt als diese graue, aber es sei interessant, die Stiftskirche so zu sehen, so die Bürgerin. Vor allem, dass sie jetzt saniert würde.

Plötzlich ging alles ganz schnell, damit die Außensanierung der Stiftskirche noch möglichst vor dem Winter fertig wird. Vor zwei Wochen wurde damit begonnen, die Kirche einzurüsten und danach „einzuwickeln“. Dies ist notwendig, um die stark bröckelnde Farbe zunächst zu entfernen und dann die Fassade mit einem Außenanstrich zu versehen, der die Feuchtigkeit durchlässt und so das Mauerwerk vor weiteren Schäden schützt.

Während der Pfarrversammlung am vergangenen Sonntag in Havixbeck wurde die Sanierung der Kirche ebenfalls kurz angesprochen. In zwei Abschnitten erfolgen die Arbeiten. Erst die komplette Außenhaut und das Dach, im nächsten Jahr dann der komplette Innenbereich. Dazu soll es Abstimmungen mit dem Arbeitskreis geben. Es sei eine finanziell teure Angelegenheit, das stark verfallene Gotteshaus zu sanieren, so die Aussagen während der Versammlung.

Die Stiftskirche St. Georg im Ortsteil Hohenholte geht auf die Kirche eines 1142 gegründeten Klosters zurück. Das Augustinerinnen-Kloster bildete zusammen mit einigen traditionsreichen Höfen die Keimzelle des Dorfes Hohenholte.

1557 wurde das Kloster mit Genehmigung des Bischofs von Münster in ein „freiweltliches“ Stift für adelige Damen umgewandelt und 1811 aufgehoben.

Die heute schlichte barocke Saalkirche wurde 1732 bis 1738 nach Plänen des namhaften Münsteraner Baumeisters P. Pictorius dem Jüngeren erbaut. Im Innern der Kirche ist besonders auf das an der Südwand angebrachte Sandstein-Relief aus der Werkstatt des bedeutenden Münsteraner Bildhauers Johann Brabender (circa 1540) und auf die Christusfigur J.W. Gröningers aus der Zeit um 1720 hinzuweisen. Das älteste Kunstwerk der Kirche ist das Holzkruzifix von etwa 1250.

► Die Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg lädt am 28. September (Samstag) nach der 18-Uhr-Vorabendmesse zu einer Führung und Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen durch den Architekten Bernhard Mensen aus Münster ein.