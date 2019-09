Dem Baumberger Sandstein auf der Spur waren in den Sommermonaten Kinder und Jugendliche. „Knips – Sandstein ganz in meiner Nähe“ lautete das Motto des Fotowettbewerbs, den der Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum zum 25-jährigen Bestehen des Museums durchgeführt hat. 13 Preisträger wurden am Donnerstagnachmittag im Café des Museums ausgezeichnet.

„Danke, dass ihr Euch beteiligt habt“, wandte sich Helmut Meyer, Geschäftsführer des Fördervereins, an die Mädchen und Jungen. „Heute gibt es die kleinen oder auch großen Belohnungen.“ Dank galt auch den Organisatoren des Wettbewerbs, Maria Pieper, Barbara von Hövel, Bernd Golisch und Klaus Höhn, sowie den Sponsoren der Preise.

„Da die Schüler der Oberstufe nicht an dem Wettbewerb teilgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, haben wir die angedachte gesponserte Geldsumme auf die beiden anderen Altersgruppen verteilt“, erklärte Bernd Golisch. Deshalb habe die Jury mehrere dritte Preise festgelegt.

Zu Siegern des Fotowettbewerbs wurden Marleen Gerhards in der Altersgruppe Klasse 1 bis 4 und Tom Kremser in der Altersgruppe Klasse 5 bis 9 gekürt. Beide können demnächst an einem Bildhauerkurs im Museum teilnehmen.

Die weiteren Preisträger Klasse 1 bis 4: 2. Platz: Jette Marieke Schlüter; 3. Platz: Elias Gerhards, Leo Könning, Lotte Peuker, Marie van der Kemp und Johanna van der Kemp. Die weiteren Gewinner Klasse 5 bis 9: 2. Preis: Max Waniek; 3. Preis: Josephine Dirks, Levin Düsterhues, Yannis Gerhards und Fritz Peuker. Überreicht wurden den Zweitplatzierten Bluetooth-Lautsprecher und den Drittplatzierten Powerbanks.