Die Pfarrgemeinde lädt dazu ein, mitzugehen. Die folgende Startzeiten sind vorgesehen:

► 6 Uhr Fußpilgergruppe, Kirchplatz St. Dionysius, Havixbeck;

► 9.45 Uhr Fahrradpilgergruppe, Kirchplatz St. Georg, Hohenholte;

► 10 Uhr Fahrradpilgergruppe, Kirchplatz St. Dionysius, Havixbeck; Abfahrt nach Ankunft der Hohenholter Radpilger;

► 12.45 Uhr: Alle Pilger, einschließlich der Autowallfahrer sowie der Fahnen- und Bannerträger, treffen sich auf dem großen Parkplatz in Eggerode, um nach der Begrüßung durch Pfarrer Thesing gemeinsam festlich zur Eucharistie in die Wallfahrtskirche einzuziehen;

► 13 Uhr Beginn der Pilgermesse in der Wallfahrtskirche St. Mariä Geburt in Eggerode.

Für die Kinder wird es bei der Gemeindewallfahrt ein Extra-Angebot geben. Parallel findet für die Mädchen und Jungen eine „Mitmach-Geschichte“ statt, in der das Thema der Wallfahrt spielerisch und kreativ umgesetzt wird. Die Kinder sammeln sich um 12 Uhr auf dem großen Parkplatz in Eggerode. Eventuell später eintreffende Kinder kommen einfach dazu. Zum Ende der Pilgermesse, gegen 13.50 Uhr, treffen sich die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen wieder in der Kirche.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Wallfahrer zu einem Mitbringbuffet ins Eggeroder Pfarrheim eingeladen.

Wer eine Mitfahrgelegenheit mit dem Auto sucht, kann sich im Pfarrbüro, ✆ 0 25 07/9 85 56 90, melden.