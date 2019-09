Was zählt, ist die Musik. Das haben Dorothee Stennecken (Querflöte und Gesang) und Georg Hallekamp (Gitarre und Gesang) am Samstagabend schnell allen Zuhörern gezeigt. Bei ihrem Konzert, das eigentlich schon im Februar hätte stattfinden sollen, aber krankheitsbedingt verschoben werden musste, begeisterte das Duo aus Coesfeld mit einer Reihe von Songs aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Musik.

„Manchmal stellen wir uns vor Konzerten die Frage: Warum machen wir das eigentlich?“, erzählten die beiden Musiker zur Begrüßung. Ihre Antwort: Musik löst im Körper die Freisetzung von Glückshormonen aus. Dieses Glücksgefühl möchten sie durch ihre Konzerte mit anderen Menschen teilen.

Stennecken und Hallekamp, die nun schon seit gut sechs Jahren zusammen musizieren, verbanden in ihrem Konzert eine Reihe von Gegensätzen. Eigentlich, verriet Georg Hallekamp, sei das Programm einfach nur eine Mischung aus dem Musikgeschmack der beiden. Doch egal ob irische Folkmusik, ein Walzer über Whiskey oder klassische Rocksongs wie Pink Floyds „Wish You Were Here“, die Liederauswahl des Gitarristen und der klassisch ausgebildeten Flötistin fügte sich zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen. Auch Hallenkamps Gitarren verliehen dem Abend eine internationale Note. Im Wechsel spielte er auf den Instrumenten aus Nordirland und Amerika, die er lachend als seine „besten Freundinnen“ bezeichnete.

Unterstützung erhielt das Duo durch die zwei Gastmusiker, Jeffrey Bondzio und Joachim Heines an Kontrabass und Schlagwerk, die das Fundament für viele Songs bildeten und an einigen Stellen auch ihr Können in kleinen Solopassagen bewiesen.

Obwohl die Kombination aus Gitarre und Gesang mit Querflöte nicht unbedingt alltäglich ist, gelang es den beiden Musikern, ihre Arrangements einzigartig und trotzdem sehr zugänglich zu gestalten. Es herrschte eine lockere Stimmung, das Duo redete und scherzte zwischen den Stücken und nicht selten wippten im voll besetzten Saal einige Köpfe und Füße im Takt mit. Auch der oft und gerne gespendete Applaus bestätigte wieder einmal: Gegensätze ziehen sich an – besonders, wenn sie so musikalisch verpackt sind.