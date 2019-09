Garant für sonntäglichen Spaß

Die Tilbecker Herbstkirmes ist einmal im Jahr ein Garant für beste Unterhaltung. So war es auch am Sonntag. Bei allerbestem Sommerwetter strömten die Menschen auf das Gelände des Stiftes Tilbeck.

Nach dem Gottesdienst verweilten schon Hunderte an den zahlreichen Ständen. Das Mittagessen war durch eine reichliche Auswahl an Speisen gesichert. Erbsensuppe und Reibeplätzchen standen ganz oben an bei den kleinen und großen Besuchern. Spiel, Spaß und Bewegung forderten die jüngsten Teilnehmer heraus.

Sowohl Bewohner, Mitarbeiter als auch Gäste aus den umliegenden Orten zeigten sich begeistert über die Vielfalt sowie die kleinen Preise. „Hier ist alles selbst gemacht und das lieben wir seit vielen Jahren“, so eine Familie aus Münster.