Der Bundespräsident lädt jedes Jahr rund 4000 ehrenamtlich Engagierte aus ganz Deutschland ein, die sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen. Mit dem diesjährigen Motto „Lust auf Zukunft“ wurde eine klare Blickrichtung für das aktive Gestalten der Gesellschaft gesetzt. In der Begrüßungsrede betonte der Bundespräsident die Wichtigkeit des Ehrenamts in der Gesellschaft.

Zum Bürgerfest wurde Dr. Christiane Bettin von Stephanie Jansen , Helferin der Fachgruppe Ortung, begleitet. Bettin, die im Jahr 1994 in das THW eintrat, leitet seit 21 Jahren den THW-Ortsverband Havixbeck. Sie engagiert sich zudem in der Fachgruppe Ortung im Bereich der Rettungshundeausbildung und bildet zurzeit erneut einen eigenen Rettungshund aus. Weiterhin unterstützt sie als Diplom-Biologin das THW im Bereich Trinkwasser bei Forschungsprojekten, als Gastdozentin bei Labor-Lehrgängen am THW-Ausbildungszentrum Hoya und bei der Ausarbeitung der Ausstattung der Fachgruppe Trinkwasserversorgung. Bei großen Veranstaltungen des THW, wie zuletzt beim Bundesjugendlager in Rudolstadt mit mehr als 5500 Teilnehmern, ist sie oft federführend für die Trinkwasserhygiene zuständig.

Beim Bürgerfest in Berlin führten Bettin und Kameradin Stephanie Jansen viele interessante Gespräche mit anderen Gästen und auch mit dem THW-Präsidenten Albrecht Broemme. Das Bürgerfest bot ein hervorragendes Programm, das einfach nur begeisternd war. Am nächsten Tag gab es auch noch Zeit, sich Berlin näher anzusehen.