Yette Monse ist keine Unbekannte in der Baumberge-Gemeinde. 1971 zog sie mit ihrem Mann und den Kindern mitten ins Dorf. Immerhin 48 Jahre hat sie in zahlreichen Gremien mitgewirkt. Mit ihren 81 Jahren zog sie es jetzt aber vor, nach Münster zurückzuziehen.

Yette Monse machte sich für ihre Mitmenschen stark. Sie wurde die erste Vorsitzende des Seniorenbeirats, der sich im Mai 2006 gründete. Dieses Amt habe sie mit besonders viel Herzblut bis 2014 ausgeübt und viel verbessert für die älteren Menschen, so Greiff .

Der jetzige Vorsitzende nannte nur einige Aktivitäten wie die Einführung des Bürgerbusses, den sie mit Klaus Wiethaup erfolgreich zum Fahren brachte. Die bessere Begehbarkeit durch einen anderen Fahrbahnbelag in der Hauptstraße gehörte ebenfalls zur Umsetzung der Wünsche.

Die rote Telefonzelle mit der Büchertauschbörse auf dem Lieselotte-Köhnlein-Platz nahm sie vehement in Angriff. „Sie holte das stark zu bearbeitende englische Original in den Ort und ließ es aufmöbeln. Das meiste Geld sammelte sie auch noch dafür ein“, schmunzelte Greiff, der die Aktivitäten sehr zu schätzen wusste.

Fachbereichsleiterin Monika Böse wünschte Yette Monse im Namen von Rat und Verwaltung alles Gute für die Zukunft. Sie sei ein Sprachrohr für die ältere Generation gewesen. „Da es immer mehr ältere Bürger gibt im Ort, muss auch die Altersgruppe eine gute Vertretung finden“, so Böse. Die Vorsitzende sei die Probleme immer konstruktiv angegangen. Eine Querdenkerin, die den Austausch eingefordert habe und viel Gutes bewirkt habe, sei sie. „Yette, du bist eine beeindruckende Persönlichkeit, bleib der Gemeinde irgendwie verbunden“, so Monika Böse.

Das hat Monse auch vor. Sie sei immer mit dem Bus nach Münster gefahren. Das war auch so am vergangenen Montag. Und dies werde sie auch zukünftig so weitermachen. „Sie ist auch ein echtes Vorbild in Sachen Umwelt“, meinte Böse.

Der Seniorenbeirat möchte auch in Zukunft gut aufgestellt bleiben. Klaus-Gerd Greiff ist Vorsitzender, sein neuer Stellvertreter Paul Rudnik. „Wir wünschen uns, dass die Arbeit des Beirats nach der Neuwahl im Jahr 2020 intensiv weitergeführt wird“, sagte Greiff. Der Grundstein sei gelegt.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die über 60 Jahre alt sind und in der Gemeinde leben, werden aufgefordert, sich an den Diskussionen für ein lebenswertes Havixbeck einzubringen. „Das kann man am besten tun, wenn man sich zur Wahl stellt“, meinte Greiff. Die Sitzungen seien übersichtlich. Senioren bräuchten eine gewichtige Stimme in der Gemeinde.