Die Baumberge sind ein Ziel für Kurzurlauber und Touristen. Der Höhenzug im Münsterland wird aber auch von seinen Anwohnern geschätzt und teilweise auch geliebt. „Die Baumberge bieten natürlich viele schöne Ausblicke“, so der Leiter des Havixbecker Sandstein-Museums, Dr. Joachim Eichler. Als Beispiele nennt er den Blick vom Draum auf Darup oder von der Bruder-Klaus-Kapelle auf Havixbeck. „In allen Jahreszeiten bieten die Baumberge eigene Schönheiten, man muss nur hinschauen“, ergänzt der Sandstein-Experte.

Diese Sonderausstellung wird am 26. September (Donnerstag) um 19 Uhr in der ehemaligen Durchfahrtsscheune des Rabertshofes eröffnet. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt bei Fotografien, hinzu kommen noch einige Acrylgemälde, eine Skulptur sowie zwei Spitzenklöppelarbeiten. Die 83-jährige Billerbeckerin Lieselotte Hoffmeister hat ihre Überzeugung, dass die Baumberge spitze sind, in ihrem Kunsthandwerk umgesetzt.