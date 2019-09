„Der Traum in uns“, so lautet der Titel des wohl bekanntesten Gedichtes in Norwegen. Unter diesem Motto stellen viele norwegische Autoren bei der Frankfurter Buchmesse aus. Aber auch in Havixbeck auf Einladung von Bücher Janning.

Hanne Orstavik liest aus ihrem dritten Roman „Die Zeit, die es dauert“. In diesem Buch geht es um die 30-jährige Signe. Sie ist mit Ehemann und Kind aufs Land gezogen, es ist kurz vor Weihnachten und die junge Familie plant zum ersten Mal allein zu feiern. Aber dann kommen Signes Eltern und ihr Bruder zu Besuch und mit ihnen drängt Vergangenes mit Macht in die Gegenwart.

Von der Presse wurden die Romane von Hanne Orstavik als kleine Wunderwerke gefeiert. In ihren Büchern ist alles drin, was die zeitgenössische norwegische Literatur auszeichnet: Einsamkeit, Sehnsucht, Leidenschaft.