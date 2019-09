Mit 25 Einsatzkräften rückten die Löscheinheiten Havixbeck und Hohenholte der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagens am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr zum Grünen Weg aus. In einer der Wohnungen eines Mehrfamilienhauses hatten mehrere Rauchmelder Alarm geschlagen. Nachbarn riefen daraufhin die Feuerwehr .

Unter Atemschutz gingen Feuerwehrleute in die bereits stark verrauchte Wohnung. Das Feuer wurde in der Küche entdeckt. Ein Gegenstand, der auf dem noch eingeschalteten Küchenherd stand, war in Brand geraten. „Das Feuer wurde nach draußen gebracht und gelöscht“, erläuterte der Leiter der Feuerwehr, Christian Menke , das Vorgehen. Personen hätten sich zu der Zeit nicht in der Wohnung aufgehalten, so Menke weiter. Mit Einsatzende wurde die Wohnung an die Polizei übergeben.

„Die in der Wohnung installierten Rauchmelder haben Schlimmeres verhindert“, stellte Christian Menke heraus. Durch die schnelle Alarmierung und das rasche Eingreifen der Feuerwehr habe die Entstehung eines größeren Brandes abgewendet werden können. Die Feuerwehr appelliert daher, in den Häusern und Wohnungen – sofern noch nicht geschehen – Rauchmelder zu installieren und diese auch regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.