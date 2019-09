Das „Theater in der Kreide“ ist bekannt für sein engagiertes Theater. Aktuelle politische Themen werden in bewegenden Inszenierungen in Szene gesetzt. Am 28. September (Samstag) findet um 19.30 Uhr in der Aula der Baumberge-Grundschule die Aufführung des Stückes „Die Gewehre der Frau Carrar“ von Bertold Brecht statt.

Mit seinem Ensemble „Theater in der Kreide“ packt Reinhard Stähling das Drama um eine spanische Fischersfrau an, die erst durch Ermordung ihres Sohnes in den Widerstand geht. Geschrieben hat Brecht dieses Drama im Jahr 1937, als die faschistische Diktatur in Spanien die Herrschaft übernimmt.

„Alles an diesem Abend war von großer Achtsamkeit geprägt, von langen Pausen, in denen es schien, als müssten die Figuren ihre Sprache für das, was sie vom Krieg dachten, neu erwägen“, schrieb unsere Zeitung zur Premiere dieses Stückes im März im Bennohaus in Münster.

Der Verein „KulturGUT Havixbeck“ veranstaltet nun den Theaterabend in der Baumberge-Gemeinde.