Mit der Neu- und Umwidmung von Grabfeldern auf dem Havixbecker Friedhof will die Gemeinde dem veränderten Bestattungsverhalten und der steigenden Nachfrage nach Gräbern mit minimalem Pflegeaufwand Rechnung tragen. „Der Trend von der Erd- hin zur Urnenbeisetzung ist auch in Havixbeck ganz klar zu erkennen“, erläuterte Fachbereichsleiterin Monika Böse im Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof.

Auf dem neuen Friedhofsteil sollen auf der ersten Ruheinsel die Teilbereiche B und D für Erdbestattungen gewidmet werden. Angelegt werden sollen dort entlang der Hauptwegeachse Einzel- und Doppelgräber mit besonderen Gestaltungsvorschriften. Die dahinter liegenden Flächen sollen für Wiesenreihen- und -wahlgräber genutzt werden. Der gegenüberliegende Teil der Ruheinsel ist bereits für die Anlage von Reihen- und Wahlgräbern ausgewiesen.

Im Nordosten des alten Friedhofsteils zur Gartenstraße hin soll das Grabfeld L umgewidmet werden. „Da die Ruhefrist für die Reihengräber abgelaufen ist, kann das Grabfeld neu belegt werden“, erklärt die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage dazu. Bislang sind in diesem Bereich Reihengräber mit besonderen Gestaltungsvorschriften.

Künftig soll das Grabfeld L für Urnenwahlgräber mit und ohne Gestaltungsvorschriften sowie für Wiesenurnenreihen- und Wiesenurnenwahlgräber genutzt werden. Die Kosten für die Änderungen auf dem Grabfeld L bezifferte die Gemeindeverwaltung auf 20 000 Euro.

Für die Grabfelder hat Friedhofsgärtner Raphael Hartz jeweils einen Plan erstellt, wie die Aufteilung der Grabstellen erfolgen soll. In der Ausschusssitzung erläuterte er diese. Einstimmig bei einer Enthaltung empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, die Widmungen der Grabfelder danach vorzunehmen.

► Dass diese beiden Tagesordnungspunkte behandelt wurden, war zu Beginn der Sitzung alles andere als einstimmig entschieden worden. Hans-Gerd Hense (CDU) beantragte die Absetzung, da ihn die Sitzungsunterlagen noch nicht erreicht hätten. Auch anderen Ausschussmitgliedern, die ihre Unterlagen in Papierform erhalten, erging es so. Hense bemängelte, dass diese nicht rechtzeitig verschickt worden seien. Die Gemeindeverwaltung wies die Kritik zurück, die Briefe seien am Freitag aufgegeben worden. Es gebe aber Probleme mit dem beauftragten Briefdienstleister.

Die Absetzung der Grabfeld-Widmungen von der Tagesordnung wurde durch ein Patt von fünf Ja-Stimmen (CDU) und fünf Nein-Stimmen (SPD, Grüne und FDP) allerdings abgelehnt.