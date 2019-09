„Pflaster kleben“ reicht nicht mehr

Kräftig investiert werden muss auf der Kläranlage Havixbeck in den kommenden Jahren. Der Lippeverband plant umfangreiche Erneuerungen, mit denen voraussichtlich Ende des Jahres 2020 begonnen werden soll. Für Anfang 2014 ist die vollständige Inbetriebnahme vorgesehen. Nach einer ersten vorsichtigen Kostenschätzung, die noch mit großen Unsicherheiten behaftet sei, rechnet der Lippeverband mit einem Reinvestitionsbedarf von rund 3,5 Millionen Euro.

„Mit einem Pflaster und noch einem Pflaster ist es nicht mehr getan“, verdeutlichte Christof Illigen vom Lippeverband den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof bei einer Besichtigung der Kläranlage am Mittwochabend. Durch das Alter der Anlagenteile sei der Reparaturaufwand in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Entsprechend stiegen die Kosten. Daher entschied sich der Lippeverband, die Erneuerung der mechanischen Reinigungsstufe und des Rücklaufschlammpumpwerks anzugehen.

„Es wird eine Operation am offenen Herzen werden, denn die Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb“, erklärte Joachim Krause vom Lippeverband. Im Einlaufbauwerk müssen die Zulaufschnecken, die das aus den Kanälen ankommende Abwasser auf das Anlagenniveau nach oben fördern, erneuert werden. Gleiches gilt für den Rechen, der grobe Verunreinigungen zurückhält.

Über die geplanten Erneuerungen auf der Kläranlage informierten Mitarbeiter des Lippeverbandes die Mitglieder des Umweltausschusses bei einer Besichtigung. Foto: Ansgar Kreuz

Nicht mehr auf dem Stand der heutigen Technik ist der Sandfang, der somit ebenfalls durch einen modernen Nachfolger ersetzt wird. Der neue Sandfang filtere mineralische Stoffe effektiver, was sich auf den weiteren Reinigungsprozess positiv auswirke, so die Mitarbeiter des Lippeverbands. Auch der Sandwäscher wird ausgetauscht. Weitere Reinvestitionen sind unter anderem noch am Blockheizkraftwerk und am Gasbehälter vorgesehen.

Im Jahr 1981 erfolgte die Übergabe der Kläranlage durch die Gemeinde Havixbeck an den Lippeverband. Eine Sanierung und der Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage erfolgten in den Jahren 2007 bis 2011. Insgesamt 5 Millionen Euro wurden in dieser Zeit investiert. Ab 2014 seien Instandsetzungen und Reparaturen erfolgt, berichtete Christof Illigen während der anschließenden Ausschusssitzung im Rathaus.

Einstellen müssen die Havixbecker sich auf eine Erhöhung der Abwassergebühren. Der Lippeverband will den Beitrag, den die Gemeinde für die Kläranlage jährlich an ihn zahlt, ab 2020 von 610 000 auf 710 000 Euro erhöhen. Mit aufgelaufenen Defiziten sowie den geplanten Investitionen wird dieser Schritt begründet. „Wir gehen davon aus, dass nach der Erneuerung der Beitrag auf dem Niveau bleiben kann“, gab Joachim Krause eine Prognose ab. Ziel sei es, den Beitrag längerfristig stabil zu halten.

Zur Beratung der Abwassergebühren in den kommenden Sitzungsfolge des Gemeinderats sollen dann genaue Zahlen vorliegen, wie sich diese Kostensteigerung auf die Abwassergebühren auswirken wird.