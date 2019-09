Im Rahmen einer Veranstaltung im Bergbaumuseum in Bochum hat Bürgermeister Klaus Gromöller am Donnerstag stellvertretend für die Gemeinde Havixbeck eine Auszeichnung in Form einer Urkunde entgegengenommen. Die Landesregierung NRW zeichnet die Gemeinde Havixbeck für folgende herausragende Merkmale aus: Die Gemeinde Havixbeck hatte im Jahr 2018 die höchste Zubaurate für Erdwärmeheizungen in NRW. Die zukunftsorientierte Energieversorgung auf erneuerbare Energien ist ein gutes Beispiel für andere Kommunen in NRW und Deutschland. Unterzeichnet ist die Urkunde vom Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW unter Beteiligung der Europäischen Union.