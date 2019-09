Dass es in der Schule nicht immer lustig zugeht, ist bekannt. Aber jetzt bietet sich für alle Lehrer im Kreis Coesfeld und darüber hinaus auch für alle Bürger die Gelegenheit, richtig herzhaft über Schule zu lachen. Nach drei Jahren kommt am 22. November (Freitag) um 20 Uhr Deutschlands bekanntestes Lehrerkabarett „Die Daktiker“ wieder in das Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ). Mit im Gepäck ist das neue Programm „G 8, 9. . . – aus! – Das Adolphinum schlägt zurück“.

Schon fünf Mal sorgte das Quartett in Havixbeck für ein ausverkauftes Haus. Auch beim sechsten Auftritt rechnet die Schule mit einem Run auf die Karten. Der Vorverkauf beginnt nun. Karten für 14 Euro gibt es im Sekretariat der AFG, ✆ 0 25 07/37 77, und in der Buchhandlung Janning, ✆ 0 25 07/79 79. Sollten noch Karten da sein, kosten diese an der Abendkasse 17 Euro.

Seit 30 Jahren bearbeiten „Die Daktiker“ abends auf der Kabarettbühne, was tagsüber in Gymnasium, Gesamt-, Real- und Förderschule an Witzigem und Aberwitzigem ihr Berufsleben bereichert. Im neuen Programm geht es um das bildungspolitische Wirrwarr mit dem G 8 und dem G 9.