Kinoabend im Dorf. Zahlreiche Havixbecker strömten am Samstagabend jedoch nicht in den nächsten Marvel-Blockbuster mit Robert Downey Junior , sondern ins Forum, um den regionalen Film „Eises Kälte” zu sehen und Havixbecker Schauspieler in einem Kinofilm wiederzuerkennen.

Wer das Forum betrat, roch frisches Popcorn und sah große Filmplakate. Da kam direkt Kinoatmosphäre auf. Die Besucher hatten sich in Schale geworfen für einen Abend, der ihnen am Herzen lag. Denn die beiden Hauptdarsteller Louise Lejeune und Sebastian Rosendahl spielen sonst in der Havixbecker Theatergruppe „Das Törchen“. Und ebenfalls aus den Reihen des Törchen-Theaters wirkten Werner Bussmann und Mia Wilmer bei diesem Film mit.

„Im Theater ist das ganz anders, da hat man vor dem Publikum nur eine Chance, hier spielst du Szenen immer wieder. Aber beides macht wahnsinnig viel Spaß“, berichtete Louise Lejeune über den Unterschied zwischen Theater und Film.

„Wir haben die Hauptdarsteller geliefert, dann müssen wir den Film auch in Havixbeck zeigen“, kündigte Susanne Westhoff, Vorsitzende der Theatergruppe, den Film an. Nachdem sich jeder mit Getränken und Popcorn eingedeckt hatte, wurde die Leinwand heruntergefahren und es konnte endlich losgehen.

„Es ist eine fiktive Geschichte, die in zwei Zeiten spielt. Im heutigen Altenberge und im Altenberge vor 150 Jahren. Kommissarin Karin Leymann, die ich spiele, begibt sich auf Zeitreise und versucht den Fall einer 150 Jahre alten Leiche zu lösen“, berichtete Louise Lejeune. Um in die Vergangenheit zu reisen, braucht Karin Leymann jedoch keinen Sportwagen vom Typ DeLorean. Sie begibt sich in den Eiskeller in Altenberge, der als Zeitportal dient. Die Kommissarin erwacht 150 Jahre früher und kann nun mit eigenen Augen beobachten, wie es zu diesem Mord gekommen ist.

Der Eiskeller ist nur einer der vielen Schauplätze in Altenberge, welche während des Films mit Freude von den Besuchern erkannt wurden. Auch wenn der Film das Publikum teilweise zum Lachen bringen konnte und die Kostüme und alte Sprache den Anschein erweckt haben, man befinde sich in der Vergangenheit, merkte man auch, dass dies keine große Filmproduktion war. Die Zuschauer ließen sich davon allerdings nicht stören und erfreuten sich an bekannten Schauplätzen, an bekannten Requisiten wie ein Preußen Münster-Wappen im Hintergrund, und daran, ihre Bekannten zu beobachten, wie diese in eine ganz andere Rolle schlüpfen.

Beim Abspann war jeder Besucher auf der Suche nach bekannten Namen und bei den abschließenden Outtakes wurde noch einmal viel gelacht.