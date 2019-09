Am Samstagnachmittag hallte das scharrende Geräusch von zurechtgerückten Kirchenbänken durch die Pfarrkirche St. Dionysius in Havixbeck. Um die ungezwungene Atmosphäre eines Gesprächs zu unterstreichen, wurden die Bänke näher an das Lesepult geschoben. Gastredner Hans-Karl Seeger begrüßte vor Beginn der Veranstaltung „Öffnungszeit: Gedanken tanken“ einige Zuhörer persönlich, lief herum und schüttelte ihnen die Hände.

Der 83-Jährige trägt viele Bezeichnungen. Er ist Spiritual, Seelsorger der Kirchengemeinde in seinem Wohnort Billerbeck und Autor. „Eigentlich mag ich Titel aber gar nicht“, verriet Seeger. „Ich bin einfach ich hier.“

Wie in seinem neuen Buch „Sehnsucht – aber wonach?“ ging es auch in seinem Vortrag um Fragen und Gefühle, die vielen Menschen bekannt sind. Hans-Karl Seeger strahlte Ruhe und Gelassenheit aus, während er seine Meinung zu Themen wie Leben und Tod äußerte: „Die Ewigkeit ist nicht irgendwo, sie ist hier“. Neben mehreren Büchern und Kolumnen in Zeitschriften hat der Spiritual sogar seine Todesanzeige schon selbst verfasst. „Nur das Datum fehlt noch“, fügte er verschmitzt hinzu.

Auch zur berühmten Theodizee-Frage hatte Seeger eine eigene Antwort: „Gott kann man nicht beweisen, aber man darf an ihn glauben“. Dass man Gott nicht sehen könne, erklärte er weiter, liege daran, dass er uns so nahe sei. „Die Bibel wird oft falsch verstanden“, teilte der Seelsorger seinen Zuhörern mit, die sich trotz des schönen Wetters den Vortrag mit musikalischer Untermalung durch Flöte und Cello nicht entgehen lassen wollten. Er selbst schätzte die Benachteiligung von Frauen in der heutigen Gesellschaft als Überbleibsel von früherer Ignoranz ein und positionierte sich klar dagegen.

Aus seinem Buch sei fast nichts geworden, erzählte Seeger außerdem. Der Verlag hatte das Thema Sehnsucht als zu ambitioniert eingeschätzt. Doch der Autor bewies das Gegenteil. Er ließ sein Buch bei einem kleinen Verlag in Billerbeck drucken und darf sich nun schon über eine zweite Auflage freuen. Momentan arbeitet er an seinem nächsten Buch. „Jedes Mal, wenn ich eines beendet habe, denke ich: Das war mein Abschlusswerk. Aber dann gibt es immer noch mehr zu schreiben.“