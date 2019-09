Nach einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall muss sich ein 50-jähriger Havixbecker auch noch wegen Körperverletzung verantworten. Der Mann war mit seinem Wagen am Sonntagnachmittag (22. September) gegen 16 Uhr auf der Straße Hangwerfeld in Havixbeck mit dem entgegenkommenden Auto eines 18-jährigen Havixbeckers zusammengestoßen.

Der 50-Jährige stieg aus und schlug dem 18-Jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 50-Jährige war nach erster Einschätzung des Unfallgeschehens zu weit links gefahren. Beide Autos wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der junge Mann klagte nach dem Schlag über Schmerzen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auch die Beifahrerin (58) des 50-Jährigen wurde in ein Krankenhaus gebracht, denn sie stand nach dem Vorfall unter Schock, so die Polizei in ihrem Bericht.