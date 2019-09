Regierungs­präsidentin Dorothee Feller ehrte gemeinsam mit dem Schul­abteilungs­leiter der Bezirksregierung, Wolfgang Weber , in Münster 15 Lehrer für eine 40-jährige Tätigkeit im Schul­dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Unter den Jubilaren war auch Joachim Schmidt, der bis zu den Sommerferien an der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck unterrichtet hat.

„Ich spreche Ihnen meinen größten Respekt aus. Sie üben seit 40 Jahren einen sehr schönen Beruf aus. Der Lehrer­beruf hatte und hat in unserer Gesellschaft nach wie vor eine wichtige Be­deutung. In vielen Bereichen sind die An­forderungen an Ihren Beruf gestiegen und sind auch an sich verändernden gesellschaftlichen Voraus­setzungen geknüpft. Sie begleiten junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben. Dazu braucht man Ideen, Idealismus und Mut. Mit Stolz können Sie auf eine große Lebens­leistung zurückblicken“, so Regierungs­präsidentin Dorothee Feller bei der Feierstunde.