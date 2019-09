Augen öffnen und die Welt erleben

Unter dem Motto „ KJG bringt Farbe in euer Leben“ hatte die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Hohenholte zur Feier anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens rund um das Pfarrheim eingeladen. „Wenn man immer nur auf das Negative guckt, dann wird man vielleicht blind für das Wesentliche. Man verliert das Wichtige aus dem Blick, wenn man sich nur an dem Negativen abarbeitet. Wichtig ist, seine Augen zu öffnen und die Welt wahrzunehmen wie sie ist – mit all ihren bunten Farben“, stellte Pastoralreferent Jens König-Upmeyer anhand der Geschichte um den blinden Bettler Bartimäus, den Jesus sehend machte und ihm die bunte Welt eröffnete, beim Eröffnungsgottesdienst der Feierlichkeiten heraus.

„Ihr macht viele tolle Aktionen. Da begegnen sich Menschen und da passiert etwas Großartiges. Da wo viele Menschen miteinander unterwegs sind und was erleben, da ist Farbe im Spiel. Durch Begegnungen lernt man nicht nur den anderen besser kennen, sondern auch sich selbst und seine Talente. Da stellt sich die Frage: Was kann ich Buntes einbringen?“, so Jens König-Upmeyer.

Mareike Boonk und Annika Höfener griffen die Frage auf und gestalteten den Gottesdienst noch bunter. Jeder Teilnehmer, ob klein oder groß, ging in sich und schrieb seine Talente auf farbige Blätter, die in einer bunten Sammlung zusammengetragen wurden. Und es wurde noch bunter. „Wir sind eine bunte Gemeinde.“, beschrieb der Pastoralreferent treffend die Gemeinschaft, die sich im Garten des Pfarrheims um ein farbenfrohes Schwungtuch versammelt hatte. „Wie in einem Gottesdienst üblich wollen wir unsere Gedanken laut oder auch im Stillen an Gott richten und dies mit Konfetti konkret tun.“, forderte er alle auf, mittels Konfetti ihren Fürbitten Ausdruck zu verleihen.

„Der Weltenraum war erfüllt von unzähligen Farbtönen. Wie Noten in einem Lied bildeten sie einen Regenbogen, der von der Erde bis in den Himmel reichte“, las Mareike Boonk aus der „Geschichte vom Fest der Farben“ vor und regte mit dem Anstoß auch zum Nachdenken an. „Ich wünsche allen einen tollen Tag mit vielen bunten Erlebnissen“, entließ Jens König-Upmeyer in den sonnigen Sonntagnachmittag mit einem vielfältigen Programm, mit kreativen Workshops und Spielen. Die Mitglieder der KJG hatten eine aufblasbare XXL-Klettfußballdartscheibe und eine Hüpfburg in Form eines Hindernisparcours aufgebaut.

Ein besonderer Höhepunkt war für alle Altersklassen die Präsentation alter Lagerbilder und -filme. Alle waren gespannt, ob sie sich auf den alten Archivbildern entdecken würden „Das ist das erste Mal, dass sie außerhalb der üblichen Nachtreffen gezeigt werden“, wusste Pfarrleiter Marco Baumeister. Das 30-jährige Bestehen, zu dem zahlreiche Familien erschienen waren, sei absichtlich nicht so groß aufgezogen worden. „Es sollte entspannt und familiär sein. So haben wir selbst auch etwas von dem Fest“, so Baumeister.