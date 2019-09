Erst wurde in kleinen Gruppen das Rätsel um den vergifteten Löwen des Zirkus gelöst. Das Thema des letzten Lagers wurde aufgegriffen, sodass sich die Leiter an den Stationen in Figuren des Zirkus verwandelt haben. Bei den Clowns mussten zum Beispiel Getränke erraten werden und bei den Dompteuren wurde Pantomime vorgeführt. Die Gruppen bekamen an den Stationen Tipps und Informationen, sobald sie die Aufgabe gemeistert hatten. Und nachdem alle das Rätsel gelöst hatten, gab es Würstchen vom Grill und Salate zu essen.

Die Atmosphäre sei genauso schön gewesen wie im Lager, erklärte eine Gruppenleiterin zum Lagernachtreffen. Das Highlight des Abends war das Lagerfeuer, an dem zusammen gesungen wurde und es für alle einen Becher heißen Kakao gab. Beendet wurde das Lagernachtreffen mit einem Dank an die alte Lagerleitung.