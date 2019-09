Havixbeck -

Musik ist die Sprache der Seele. Wodurch also könnten sich die Seelen besser öffnen als durch schöne Melodien? Genau dazu lädt der Pfarreirat der Katholischen Kirchengemeinde am kommenden Sonntag (29. September) um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Dionysius ein. „Herztöne“ ist das Konzert überschrieben.