Havixbeck -

Hannah Kolling kommt gebürtig aus Havixbeck und gestaltet beruflich für den Hoffmann und Campe Verlag in Hamburg Buchcover. Daher kehrte sie am Mittwochabend zurück in ihre Heimat und berichtete bei Bücher Janning zahlreichen literaturinteressierten Gästen über ihre Tätigkeit.