Die Kita Havixbecker Rasselbande e.V. freut sich in diesem Jahr über ihr 45-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum feiert der Verein mit einem Kinderfest am 6. Oktober (Sonntag) von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Einrichtung, Altenberger Straße 26, sowie auf dem davor liegendem Parkplatz am Bürgerpark.

Alle Familien, die Lust haben, die Einrichtung kennenzulernen oder einfach nur einen schönen Tag verbringen wollen, sind zu diesem Fest eingeladen. Darüber hinaus freut sich der Verein auf den Besuch von ehemaligen Mitgliedern sowie von Freunden der Elterninitiative.

Neben zwei Hüpfburgen, einem Fahrzeugparcours, einem Entensuchspiel, Kinderschminken und vielem mehr, wird von 11.30 bis circa 13.30 Uhr ein Ballonclown die Kinderherzen höher schlagen lassen. Die Eltern haben die Gelegenheit, beim Flohmarkt zu stöbern und sich am Infostand über die Kita Rasselbande zu informieren. Stündliche Führungen runden das Programm ab.

Für das leibliche Wohl ist durch ein reichhaltiges Kuchenbuffet und eine Grillstation gesorgt. Spenden und Einnahmen durch den Verkauf von Speisen und Getränken kommen der Arbeit der Kita zu Gute.

Als erste Elterninitiative in NRW wurde sie 2011 in das vom Sportbund NRW initiierte Projekt „Anerkannter Bewegungskindergarten“ aufgenommen. 2013 erhielt die Kita die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“. Seit dem letzten Jahr darf sich die Einrichtung zudem „Kita mit Biss“ nennen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Mittlerweile spielen zwölf Kinder in einer U3- sowie 22 Mädchen und Jungen in einer Ü3-Gruppe. Sie werden von acht Erzieherinnen und einem Anerkennungspraktikanten betreut. Vor Ort bereiten zwei Köche täglich frische und vollwertige Speisen für die Kletteraffen und die Krabbelkäfer zu, so der Verein.