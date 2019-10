Ihre Abi-Kasse wollen die Schüler des 13. Jahrgangs der Anne-FrankGesamtschule ( AFG ) mit der Aktion „Rent an Abiturient“ aufbessern. Ab sofort sind die Schüler für Bürger als Helfer im Einsatz.

Das Ende der 13-jährigen Schulzeit ist in Sicht. Nächstes Jahr im Sommer wollen die Schülerinnen und Schüler ihre Schullaufbahn mit einer großen Abiturfeier beenden. Um diese finanzieren zu können, haben sie jetzt die Aktion „Rent an Abiturient“ eingerichtet. Die Absolventen bieten allen Bürgern in Havixbeck sowie den umliegenden Ortschaften die Möglichkeit an, sie für nahezu jede Arbeit zu engagieren.

Gegen eine angemessene Spende für die Abiturkasse erledigen die jungen Erwachsenen die Gartenarbeit, den Einkauf, Reinigungsarbeiten, geben Nachhilfe, helfen beim Umzug oder leisten Kinderbetreuung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Aktion ist gestartet und wird voraussichtlich bis Ende Februar fortgeführt. Anmeldungen nehmen die Schüler per E-Mail-an event.2020@web.de entgegen.