Damit hätte keiner gerechnet: Das Soundchäck-Team aus Havixbeck hat eine Rekordsumme bei der Musiknacht im Mühlenhof erreicht. Nun galt es, die stolze Summe von 16 008,15 Euro zu überreichen. Ulrich Szymiczek und seine Mitstreiter waren extra in das Freilichtmuseum gekommen, um die Summe an den Mühlenhof, die Gemeinde Havixbeck und die DLRG Havixbeck zu überreichen.

„Wir hätten selber nicht damit gerechnet, konnten uns eine solche Summe nie vorstellen“, hieß es bei der Spendenübergabe. Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Italienische Nacht“ stand, hat schon eine lange Tradition: Bereits seit 2004 sind die ehrenamtlichen Mitstreiter von Soundchäck dabei, Musiknächte zu veranstalten – und konnten insgesamt 100 444,52 Euro an Spenden einsammeln.

„Wir haben auf dem Gelände des Stiftes Tilbeck angefangen, weil wir einfach Spaß daran haben, so etwas auf die Beine zu stellen“, so Szymiczek. Dabei seien immer rund 40 ehrenamtliche Mitstreiter mit im Boot, der Erlös sollte immer zumindest zum Teil auch in Havixbeck bleiben. „Dieses Mal sollen neben den Rettungsschwimmern auch die Bedürftigen der Gemeinde unterstützt werden – und natürlich der Mühlenhof, der über die Hälfte der Einnahmen bekommt.“

Daher habe man überhaupt das Museum angesprochen. „Damals kam die Unterstützung zu einem Zeitpunkt, an dem es dem Mühlenhof finanziell sehr schlecht ging“, so der Baas des Museums, Dr. Markus Johow. Noch heute sei man wirklich dankbar für die Spende, mit der neue Programme und Ziele angeschoben werden.

Auch Havixbecks Bürgermeister Klaus Gromöller war dankbar für die Spende: „Wir haben Familien, die wir mit dem Geld unbürokratisch unterstützen können. Auch in Bereichen, die durch das Sozialgesetzbuch nicht abgedeckt sind.“