Nach 26-jähriger Tätigkeit bei der Gemeinde Havixbeck wurde Renate Junker am Dienstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Am 1. November wird sie ihren Ruhestand antreten. Seit 1996 war sie in der Übermittagbetreuung von Grundschülern tätig.

Renate Junker absolvierte 1976 eine Ausbildung in der Krankenpflegeschule des Antoniushospitals Gronau. Als Krankenschwester war sie zwischen 1976 und 1982 beim Stift Tilbeck beschäftigt. Seit August 1993 war sie bei der Gemeinde Havixbeck tätig, zunächst als Ergänzungskraft im Kommunalen Kindergarten.

Zum Schuljahresbeginn 1996/1997 wurde erstmalig die Übermittagbetreuung von Grundschulkindern eingerichtet. Renate Junker hat aufgrund ihrer beruflichen und örtlichen Erfahrung maßgeblich am Konzept der Übermittagbetreuung mitgearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Havixbeck.

Um dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, wurden weitere Gruppen eingerichtet; zuletzt wurden bis zu 75 Grundschulkinder in der Baumberge-Grundschule unter der Gesamtleitung von Renate Junker über den Mittag betreut.

Am 1. August 2007 wurde die Übermittagbetreuung in Trägerschaft der Gemeinde Havixbeck aufgegeben und in die Offene Ganztagsgrundschule mit Übermittagbetreuung in der Trägerschaft des Caritasverbandes integriert. Seitdem war Junker im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages zum Caritasverband für den Kreis Coesfeld abgeordnet.