Wasser lässt Leben sprudeln

Nach längerer Unterbrechung wurde der Erntedank-Gottesdienst der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg wieder auf einem Bauernhof gefeiert. „Dass so viele kommen, haben wir nicht erwartet“, zeigte sich Daniela Inkmann überrascht, aber auch begeistert von den vielen Besuchern, die die Scheune auf dem Hof Inkmann füllten.

Unter dem Motto „Wasser – Quelle des Lebens“ gestalteten der Landwirtschaftliche Ortsverein, die Landfrauen, das Christliche Landvolk und die Kirchengemeinde den Gottesdienst gemeinsam. „Erntedank ist ein Fest, das überall auf der ganzen Welt hingehört. Schließlich geht es um Leben, um die Lebensmöglichkeiten aller. Wir hier in der Baumberge-Region dürfen Gott sei Dank in diesem Jahr zufrieden sein mit der Ernte, aber wir brauchen gar nicht so weit weg schauen. Über die Kreisgrenzen hinaus sah es schon ganz anders aus mit der Ernte“, führte Ulrike Schlagheck , Sprecherin des Christlichen Landvolks, aus.

„Ganz große Sorgen bereiten uns auch die Wälder. In den letzten zwei Jahren haben die heißen Sommer auch gezeigt, dass das Wasser knapp werden kann“, so Schlagheck weiter. Wasser sei die elementarste Ressource der Welt. Wo Quellen sprudelten, da sprudele auch Leben, dafür solle gedankt werden.

Erntedankfest auf dem Hof Inkmann 1/31 Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Foto: Ina Geske

Diese Dankbarkeit zeigte sich in vielen Gestaltungselementen des Erntedankgottesdienstes. Sei es mit vielen bunten Liedern, angestimmt vom Chor „Cantate“ sowie dem Kinderchor „Diotonis“, Tanz oder einer aktiv gestalteten Predigt.

Junge Kirchenmitglieder stellten kritisch gegenüber, wie mit dem kostbaren Gut Wasser in Industrieländern aber auch in Dritte-Welt-Ländern umgegangen und gelebt wird: einfach den Wasserschlauch aufdrehen und den Pool auffüllen oder fünf Kilometer laufen, um Kanister mit Trinkwasser zu füllen; den Garten für gepflegte Blumen und Bäume gießen oder Maispflanzen mit einer Dose Wasser gießen, um etwas zum Essen zu haben; das Auto waschen, damit es schön glänzt und strahlt, im Gegensatz zum Sparen von Wasser, weil die Quellen nicht mehr sprudeln.

„Es wächst die Dankbarkeit, wenn wir über das Wachsen und die Fügung zum Guten Nachdenken“, resümierte Pfarrer Siegfried Thesing im Rückblick auf den heißen und trockenen Sommer. Und er dankte den Kindern für die Darstellung: „Ihr habt uns ganz klar vor Augen geführt: Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann kommt man vom Denken zum Danken.“

Für ihn gehöre das Tischgebet jeden Tag dazu, erklärte Thesing. „Vor dem Essen zu danken, dass wir leben können, weil ein anderes Lebewesen dafür stirbt.“ Und noch etwas war Thesing wichtig: „Den Landwirten kann man gar nicht genug danken. Denn was wären wir? Wir können in den Supermarkt gehen, da kriegen wir alles. Und manche glauben, dass Kühe lila sind und die Wurst irgendwo gebacken wird. Das ist aber nicht so.“

An den Gottesdienst schloss sich ein gemütliches Beisammensein an, bei dem die Gottesdienstbesucher den Sonntag ausklingen ließen.