Bis zur Grenze, an der etwas Neues entstehen kann

Gibt es Verletzungen, die nicht heilbar sind? Eine sicherlich schwierige Frage, die Andreas Donat so beantwortete: „Viel kann repariert werden.“ Mit dem Hinweis, dass das aber eben „Die Zeit, die es dauert“ benötigt, stand dann gleich auch der Titel des Buches im Fokus, das am Montagabend im Sandsteinmuseum vorgestellt wurde. „Versorgen Sie sich gerne mit einem Glas Wein“, empfahl Gastgeberin Beate Janning zur Begrüßung. Mit Hinblick auf die Frankfurter Buchmesse , die in diesem Jahr Norwegen als Gastland präsentiert, hatte sie die Osloer Autorin Hanne Ørstavik eingeladen.

Während Kronprinzessin Mette-Marit mit einem Literaturzug und vielen namhaften norwegischen Autoren nach Frankfurt reist, kam Hanne Ørstavik mit ihrem Übersetzer in die Baumberge. Hier stellte sie den dritten Titel ihrer Trilogie vor, in der sie die Wechselspiele von Liebe und Abneigung, Kommunikation und Unverständnis, Traum und Wirklichkeit aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

„Es sind die Authentizität, die Wahrheit in ihrer Sprache und die Reduktion auf das Wichtigste, die ihre Bücher kennzeichnen“, skizzierte Andreas Donat den preisgekrönten Stil der Autorin. „Damit hat sie in Norwegen einen neuen Trend eingeleitet.“

Der Karl Rauch Verlag – „bekannt geworden durch die Veröffentlichung von ‚Der kleine Prinz‘, so Beate Janning – adelte „Die Zeit, die es dauert“ mit einem hochwertigen Einband mit Prägedruck, der dafür sorgt, dass der Betrachter es automatisch in die Hand nehmen muss.

In Finnmark, der nördlichsten Region von Norwegen, die pro Quadratkilometer etwa 1,5 Einwohner zählt, ist die Autorin aufgewachsen, bis die Familie 1985 nach Oslo zog. Die Bücher mit ihren Themen, sie kommen zu ihr, um geschrieben zu werden, erklärte sie ihre Passion fürs Schreiben, weil „es immer wieder darum geht, alles zu wagen, um in der Liebe zu sein“, ließ sie übersetzen.

Dass dieses Ziel nicht selten nur schwer erreichbar ist, machte sie in einer entsprechenden Textpassage deutlich, die sie zunächst selber las und sicherlich niemand verstand, mit der sie aber eine wunderbare Kostprobe an norwegischer Tonalität zum Besten gab. Für das entsprechende „Verständnis“ sorgte anschießend Andreas Donat, der auch ihr Buch übersetzt hatte.

Auf dem Prüfstein steht darin eine unentspannte Mutter-Tochter-Beziehung – und das ausgerechnet zur Weihnachtszeit. Während ihre Mutter gerne alle ihre Lieben beim Fest um sich versammelt hätte, startet die Tochter mit ihrer Familie den Versuch, sich abzulösen. Ihre Protagonistin Signe setze mit ihrem „Nein“ eine Grenze „und damit einen Anfang, wo etwas Neues entstehen kann“, so die Autorin. Die Mutter reagiert mit Boshaftigkeit, die Enkelin schützt ihre Mutter, und dabei wächst die Neugier auf das Geheimnis, das erklärt, welcher schwere Schatten auf der Familie liegt. Denn der Vater, der immer wieder versucht zu schlichten oder sich ganz raushält, trägt dieses unglückselige Konstrukt auf seine Weise mit.

„Die Mutter hat das letzte Wort“, gab Andreas Donat am Ende preis und wurde sofort von der Autorin wieder eingefangen, die sich den Zeigefinger vor den Mund hielt und ihm damit zu verstehen gab: „Nicht alles verraten!“