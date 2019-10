Digitale Medien üben auf Heranwachsende einen ganz besonderen Reiz aus. Doch sie können junge Menschen auch überfordern. Um Schülerinnen und Schüler vor Cyber-Mobbing oder der Preisgabe intimer Daten zu schützen, hat die Landesanstalt für Medien (LfM) des Landes Nordrhein-Westfalen die sogenannten Medienscouts ins Leben gerufen. Jugendliche werden über Gefahren und Probleme im Netz aufgeklärt und geben ihr Wissen an ihre Mitschüler weiter. An der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) gewinnen die Jugendlichen solch wichtige Kompetenzen im Rahmen einer AG, erklärt die Schule in einer Pressemitteilung. Als Dankeschön für ihre Mitarbeit hat die LfM rund 250 Schüler aus NRW zur Medienscout-Convention nach Düsseldorf eingeladen, dabei waren auch sieben Medienscouts der AFG mit AG-Leiterin Dr. Franziska Dittert .

In Workshops tauschten sich die Jugendlichen miteinander aus, lernten den Alltag eines Youtube-Stars kennen und gewannen Einblick in die Praxis von Spieleentwicklern, deren Job für viele junge Leute Berufswunsch Nummer eins ist. „Es war ein tolles Dankeschön für die Scouts“, sagt Dittert. „Sie haben erlebt, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird.“ Neben dem Staatssekretär von Bildungsministerin Yvonne Gebauer trat als besonderer Gast Comedian Faisal Kawusi auf, der auf witzige Art verdeutlichte, wie wichtig die Medienscouts für ihre Schulen sind.

Die AFG-Schüler waren begeistert und sind stolz auf ihre Tätigkeit. Finja Eckrodt, die erst seit Kurzem dabei ist, sagt: „Ich freue mich, in der AG zu sein, denn ich möchte gerne dabei helfen, dass die Jüngeren im Internet richtig miteinander umgehen.“ Dabei seien es nicht nur Kinder, die unpassende Bemerkungen posten. „Auch Erwachsene verhalten sich im Internet nicht immer sozial.“

Schulleiter Dr. Torsten Habbel begrüßt das Engagement der Scouts. „Der Einfluss von Medien ist nicht zu unterschätzen. Die Jugendlichen thematisieren die Gefahren auf Augenhöhe, ohne erhobenen Zeigefinger – besser kann Prävention kaum gelingen.“