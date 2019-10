Schwerer Unfall auf der Kreuzung der Landstraße 581 und der Kreisstraße 50 in der Havixbecker Bauerschaft Herkentrup in Höhe der Gaststätte Overwaul. Am Freitagmittag gegen 13 Uhr stießen dort zwei Autos zusammen. Das eine Fahrzeug fuhr aus Richtung Süden auf der Kreisstraße in die Kreuzung ein, während das andere von Havixbeck Richtung Burg Hülshoff unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen verletzt.

Der Fahrer des Wagens auf der Kreisstraße wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer, wie die Polizei in Coesfeld auf Nachfrage erklärte. Der Fahrer des Wagens auf der Landstraße wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Fahrzeug war bei dem Aufprall links von der Fahrbahn abgekommen, fuhr ein Straßenschild um und durchbrach eine Hecke, ehe es auf der Terrasse der Gaststätte zum Stehen kam.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen aus Havixbeck und einem aus Hohenholte im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte Christian Menke. Die Wehrleute sperrten den Kreuzungsbereich weiträumig ab, unterstützten die Rettungssanitäter und kümmerten sich um die Fahrzeuge. Die Kreuzung ist noch gesperrt, weil bei dem Unfall ein Randkanaldeckel weggerissen worden ist und so eine Gefahrenstelle geschaffen sei, wie die Polizei schildert. Es muss erst ein neuer Kanaldeckel organisiert werden.