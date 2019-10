Die Herbstkonzerte des Jugendorchesters Havixbeck finden am 2. November (Samstag) um 19 Uhr und am 3. November (Sonntag) um 15 Uhr in der Zweifachhalle der Anne-Frank-Gesamtschule statt. Ab sofort sind die Eintrittskarten bei Bücher Janning, Schreibwaren Aupers und im Büro der Musikschule erhältlich. Im Vorverkauf kostet eine Konzertkarte 10 Euro (Abendkasse 12 Euro). Schüler, Studenten, Auszubildende etc. können eine ermäßigte Karte zum Preis von 6 Euro erwerben.

Das Aufbaustufenorchester unter der Leitung von Bernd Schwertheim und Julia Henrichmann wird die Vorstellungen eröffnen. Danach betritt das Jugendorchester unter der Leitung von Rainer Becker die Bühne. Den zweiten Konzertteil eröffnet die Jugendmusik unter der Leitung von Norbert Fabritius, bevor das Jugendorchester das Konzert musikalisch beschließt.

In diesem Jahr ist die Konzertsängerin Henrike Jacob beim Jugendorchester zu Gast. Die bekannte Sopranistin verfügt über eine wunderschöne Stimme und wird gemeinsam mit dem Jugendorchester Werke für Blasorchester und Sopran sowie klassische Werke, wie zum Beispiel den Zigeunertanz aus der Oper Carmen, zu Gehör bringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters.

Henrike Jacob war 2008 bis 2018 festes Ensemblemitglied an den Städtischen Bühnen in Münster. Sie studierte an der Musikhochschule Saarbrücken und am Conservatoire Supérieur de Musique de Paris Gesang und Französische Literaturwissenschaften. Als Opernsängerin ist sie auf vielen Theaterbühnen und bei Festivals in Europa zu hören. Neben den Stücken für Orchester und Gesang wird das Jugendorchester auch Werke für sinfonisches Blasorchester präsentieren.

Nach dem Konzert, ab circa 21.30 Uhr, lädt der Vereinsvorstand alle Konzertbesucher zu einem Empfang mit Imbiss und Getränken in das Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ein.