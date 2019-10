Kein Tinnitus nach dem Konzert

Kaum war der anfängliche Applaus verklungen, setzten die Musiker des „Sirocco Saxophone Quartets“ ihre Instrumente an und begrüßten das Publikum am Freitagabend mit einem flotten Stück aus ihrem aktuellen Programm „Levante“. Vor den Augen der Zuschauer schienen Greta Schaller (Altsaxofon), Gregor Böhmerle (Baritonsaxfon), Kristof Dömötör (Tenorsaxofon) und Martin Hilner (Sopransaxofon) sowohl durch Blicke als auch in ihrer Musik ein spannendes Gespräch zu führen.

Nach dem ersten Stück schloss sich auch Frederik Köster als Highlight des Konzerts im Havixbecker Sandsteinmuseum dem Quartett an. Zusammen mit dem renommierten Jazz-Trompeter hatten die vier international bekannten Musiker für ihre neue CD ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das auf unkonventionelle Weise verschiedene Musikstile miteinander verknüpft.

Museumsleiter Dr. Joachim Eichler freute sich darüber, Greta Schaller und ihr Quartett erneut im Geburtsort der Saxofonistin begrüßen zu dürfen. Das Ensemble hatte bereits einige Jahre zuvor im Sandsteinmuseum ein Konzert gegeben, jedoch damals in anderer Besetzung. „Es ist immer schön, in der Heimat zu sein. Und noch schöner ist es, in der Heimat spielen zu dürfen“, erzählte Schaller.

Immer wieder überraschten die Musiker mit neuen Facetten in ihren Stücken. Mal fand ein Dialog zwischen der Trompete und einem der Saxofone statt, mal legten die Holzblas­instrumente einen Klangteppich, auf dem Frederik Köster sein Können präsentieren konnte. Sein selbst in Höhen glasklares Trompetenspiel belebte der ECHO JAZZ-Preisträger mit Läufen und Verzierungen, die nicht vom eigentlichen Geschehen ablenken wollten, sondern zur klanglichen Vielfalt beitrugen.

Köster lobte die Kooperation mit dem „Sirocco Saxophone Quartet“ und das daraus entstandene Musikprogramm. Für ihn sei es eine völlig neue Erfahrung gewesen, mit einem klassischen Saxofonquartett gemeinsam zu musizieren.

„Wir entführen Sie jetzt auf eine 90er-Party“, kündigte Martin Hilner eine kreative Zusammensetzung verschiedener bekannter Pop-Songs an, die in einem Cluster aus eher unangenehm anzuhörenden Intervallen endete, welches Hilner grinsend als den „obligatorischen Tinnitus nach einer solchen Party“ bezeichnete.

Eine weitere Kuriosität im lockeren und ungewöhnlichen Programm war das Stück „Marzipan“. „Sehr süßer Name, so süß ist das Thema aber gar nicht“, erklärte Gregor Böhmerle. Ein befreundeter Komponist habe es für Saxofone und Trompete komponiert. Inspiriert wurde er dabei vom Namen seiner Katze. Und weil diese einen Fleck in der Form Argentiniens auf dem Rücken trägt, handelte es sich bei dem Werk passenderweise um einen Tango.

Das Publikum war den ganzen Abend über sichtlich begeistert vom „Sirocco Saxophone Quartet“ und Frederik Köster und spendete reichlich Applaus – ohne Tinnitus, dafür aber mit viel neuer Musik in den Ohren.