Bei Stimmengleichheit ist der Beschlussvorschlag der Verwaltung abgelehnt worden, im Stellenplan den Vermerk „kw - künftig wegfallend“ bei der zum Jahresende frei werdenden Leitungsstelle in der Schul- und Gemeindebibliothek zu streichen. Damit hätte man die Voraussetzung für eine schnelle Neubesetzung geschaffen, hatte die Verwaltung argumentiert.

CDU und FDP sahen das anders. Sie wollten die Entscheidung im Rahmen der Etatberatungen treffen, zudem die Vorschläge zur Neukonzeptionierung der Bibliotheksarbeit („Den roten Faden finden“) vorliegen haben. Bei zehn Stimmen dafür (SPD, Grüne, Bürgermeister) und zehn dagegen (CDU, FDP) bei zwei Enthaltungen aus Reihen der Grünen galt der Beschlussvorschlag als abgelehnt.

Bei den Grünen hatte es ein zähneknirschendes Umdenken seit der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gegeben. Dort hatte Dr. Friedhelm Höfener noch gegen den Wegfall des kw-Vermerks plädiert. Jetzt stimmte er dafür, während sich zwei Fraktionskollegen enthielten, die anderen Grünen mit ihm gingen. Er ärgere sich zwar, dass die Politik so spät über die Entwicklung informiert worden sei, aber es gebe gute Gründe, jetzt so schnell wie möglich die Stelle neu zu besetzen. Denn die Verwaltung hatte auf Höfeners Anfrage in Erfahrung gebracht, dass die verbleibende zweite Halbtagskraft ihr Kontingent nicht zur Vollzeitstelle ausweiten möchte, die ehrenamtlichen Mitarbeiter auch nicht für ein Hauptamt zur Verfügung stehen. Eine Neubesetzung werde man nach dem Haushaltsbeschluss (im Dezember) sicher nicht vor Januar/Februar hinbekommen, mahnte Fachbereichsleiterin Monika Böse zur Eile. Ab dem 1. Januar drohe dann die Kürzung der Öffnungszeiten.

Nun, da die Entscheidung trotzdem so gefallen ist, werde man zusammen mit den Vorschlägen zur Neukonzeptionierung der Bücherei zur nächsten Sitzungsfolge auch die Konsequenzen für die Personalsituation ab dem 1. Januar darstellen, erläuterte Böse im WN-Gespräch nach der Sitzung.

In der Sitzung verwahrte sie sich gegen den Vorwurf Höfeners, der Zeitdruck sei entstanden, weil die Verwaltung die Politik so spät informiert habe. „Wir sind von der Entscheidung auch überrascht worden und hatten jetzt die erste Möglichkeit, Ihnen die Frage zur Debatte und Entscheidung vorzulegen.“

Auf Hinweis der CDU wird die Verwaltung auch versuchen, die möglichen Folgen der von der Landesregierung avisierten Fördergelder für erweiterte Öffnungszeiten der öffentlichen Büchereien darzustellen.