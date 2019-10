Das neue Leitungsteam der KJG Havixbeck hat seine Arbeit aufgenommen. Beim ersten Treffen nach der Mitgliederversammlung, bei der das Team neu gewählt worden war, wurde jetzt ein Jahresplan mit allen kommenden Aktionen erstellt. In jedem Monat soll eine Aktion angeboten werden.

Feste Veranstaltungen im Jahresprogramm der KJG sind zum Beispiel die Ostereieraktion an Gründonnerstag oder das Ferienlager, welches 2020 nicht wie sonst in der zweiten und dritten Woche der Sommerferien, sondern diesmal in der vierten und fünften Woche, also vom 18. bis zum 31. Juli stattfinden wird.

Die nächste Aktion ist für den 26. Oktober (Samstag) geplant. Dann werden verschiedene Lagerspiele gespielt. Alle Kinder, die Interesse haben, können ohne Anmeldung um 12 Uhr mit ihrem Fahrrad zum Torhaus am Kirchplatz kommen.

Das neue Leitungsteam, das die KJG-Mitglieder auf der Mitgliederversammlung gewählt haben, besteht aus der Pfarrleitung Maurice Richter und Lisa Hölscher, 1. Kassierer ist Adrian Kapuschzik, 2. Kassiererin ist Bea Wallmeyer, das Amt der Öffentlichkeitsreferentin bekam Greta Janning, Webmasterin ist Malin Frede, Julian Hölscher ist der Dachbodenbeauftragte, Schriftführerin ist Paula Slomke und Präses ist Pastoralreferent Jens König-Upmeyer. Im Elternbeirat sind vertreten Andreas Janning, Siegfried Wallmeyer, Manuela Kock und Judith Hollender.