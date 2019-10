Zukunft mit 111 Jahren

In Zeiten des Klimawandels erlebt die Eisenbahn eine Renaissance. Kein anderes Verkehrsmittel ist in der Lage, so viele Reisende und Güter umweltschonend, schnell und sicher zu befördern. Das gilt für die Hochgeschwindigkeitsstrecken genauso wie für die Regionalbahnen. Wer jetzt keinen Bahnanschluss hat, muss sich sputen oder ist schon bald „Abgeschnitten vom Weltverkehr“. Unter diesem Titel wird 2020 ein Buch über die Eisenbahnstrecke von Empel am Niederrhein über Bocholt, Borken, Coesfeld und Havixbeck nach Münster erscheinen.

Auf Einladung des Heimatvereins hält Mitautor Heribert Lülf am Mittwoch (16. Oktober) um 19.30 Uhr im Haus Sudhues einen Vortrag über die Geschichte der Baumbergebahn, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Fast 50 Jahre wurde um den Bau dieser Ost-West-Strecke gerungen, bevor der preußische Landtag 1897 den Bau der Bahn beschloss. Die Arbeiten zogen sich acht Jahre hin, bevor am 1. Mai 1908 der letzte Abschnitt von Billerbeck nach Havixbeck eröffnet werden konnte. Endlich war es möglich, landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse der heimischen Industrie zu versenden, Steinkohle und Dünger günstig zu beziehen und auch eine höhere Schule oder das nächste Krankenhaus in der Stadt aufzusuchen. Die Nebenbahn erfüllte ihren Zweck, bis der zunehmende Individualverkehr und der aufkommende Lkw-Verkehr ihr Ende einläuteten.

Schon 1962 wurde der Abschnitt Empel – Isselburg- Anholt stillgelegt. 1974 folgte die Einstellung des Personenverkehrs zwischen Isselburg-Anholt und Coesfeld.

Zur 1978 geplanten Stilllegung der Strecke Coesfeld-Münster kam es nicht mehr. Erstmals regte sich in den öffentlichen Gremien Widerstand. Und in Billerbeck demonstrierten die Bürger mit einem langen Protestzug für ihre Bahn. Mit Erfolg!

Aktuell verkehren montags bis freitags 28 Zugpaare zwischen Coesfeld und Münster, 14 davon auch bis zum Zentrum Münster Nord. Am Coesfelder Schulzen­trum wurde ein neuer Haltepunkt errichtet, in Roxel der Haltepunkt reaktiviert und in Mecklenbeck ein neuer Bahnhof gebaut. Trotz der inzwischen sechs Zwischenhalte beträgt die Fahrtzeit von Coesfeld nach Münster nicht einmal 50 Minuten. Und es gibt Pläne: Die Baumbergebahn könnte Teil der Münsterland S-Bahn werden. Erstmals wurde auch eine Elektrifizierung ins Gespräch gebracht.

„Diese Bahn ist wirklich jung, attraktiv und zukunftsfähig“, sagt ihr größter Fan, Heribert Lülf.